Отмечается, что это первый доклад о заражении и смерти от COVID-19 среди медицинского персонала в отделении судебной медицины. По словам авторов научной работы, смерть работника судебно-медицинской экспертизы была лишь вторым летальным случаем среди медицинского персонала в Таиланде по состоянию на 20 марта.
По словам эксперта по политике здравоохранения Саммер Джонсон МакГи из Университета Нью-Хейвена, на сегодняшний день очень мало известно о том, как долго коронавирус может жить в трупах и могут ли они быть заразными для людей, которые с ними имеют дело.
«Любой, кто вступает в контакт с телом, давшим положительную реакцию на COVID-19, живым или мертвым, должен использовать средства индивидуальной защиты для предотвращения воздействия. Вскрытие и последующие исследования представляют реальный риск заразиться COVID-19», — заявила она.
Согласно последний данным, в мире зафиксировано почти 2 миллиона случаев заболевания коронавирусом, из которых 126,8 тысяч стали летальными. В Таиланде зарегистрировано 2,6 тысячи заболевших, хотя эта страна была одной из первых стран, сообщивших об инфицированиях за пределами Китая.