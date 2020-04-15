В Таиланде впервые зафиксировали передачу коронавируса от умершего пациента другому человеку, который в конечном итоге также скончался. Об этом говорится в опубликованном на днях исследовании Журнала судебной и юридической медицины

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

По словам эксперта по политике здравоохранения Саммер Джонсон МакГи из Университета Нью-Хейвена, на сегодняшний день очень мало известно о том, как долго коронавирус может жить в трупах и могут ли они быть заразными для людей, которые с ними имеют дело.

«Любой, кто вступает в контакт с телом, давшим положительную реакцию на COVID-19, живым или мертвым, должен использовать средства индивидуальной защиты для предотвращения воздействия. Вскрытие и последующие исследования представляют реальный риск заразиться COVID-19», — заявила она.

Согласно последний данным, в мире зафиксировано почти 2 миллиона случаев заболевания коронавирусом, из которых 126,8 тысяч стали летальными. В Таиланде зарегистрировано 2,6 тысячи заболевших, хотя эта страна была одной из первых стран, сообщивших об инфицированиях за пределами Китая.