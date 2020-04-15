По словам Макрона, этот призыв уже поддержали постоянные члены Совета безопасности ООН: председатель КНР Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
«Я думаю, что президент Путин обязательно согласится, и когда он даст согласие, мы сможем провести такую видеоконференцию и передать этот призыв торжественно, решительно и эффективно», — цитирует издание президента Франции.
Прекратить огонь во всех существующих конфликтах 23 марта страны мира призвал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.