В ближайшее время президент Франции Эммануэль Макрон обратится к своему российскому коллеге Владимиру Путину с инициативой поддержать призыв к прекращению огня во всем мире во время пандемии коронавируса. Об этом французский лидер заявил в интервью радио France Internationale, передает 15 апреля "Интерфакс"

Европа может закрыть границы до осени — Макрон © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Я думаю, что президент Путин обязательно согласится, и когда он даст согласие, мы сможем провести такую видеоконференцию и передать этот призыв торжественно, решительно и эффективно», — цитирует издание президента Франции.

Прекратить огонь во всех существующих конфликтах 23 марта страны мира призвал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.