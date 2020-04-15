Азербайджан может потерять около 1 млрд долларов, если после новой сделки ОПЕК+ цены на нефть не стабилизируются. Об этом накануне заявил президент республики Ильхам Алиев, передает РИА Новости

Встреча ОПЕК+. Нефтяные игры на сотни миллиардов © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк отметил, что, согласно доверенности, добыча нефти в Азербайджане в этом году будет сокращена.

«Квоты уже установлены. Если цены на нефть не поднимутся до необходимого уровня, мы понесем дополнительные потери. Нам нужно знать, что эти потери могут составить около 700 миллионов долларов, а может быть, 1 миллиард долларов. Поэтому мы должны предпринять наши шаги сейчас», — заявил президент республики.

В воскресенье, 12 апреля, страны ОПЕК+ договорились о снижении добычи нефти в мае-июне на 9,7 млн баррелей в сутки, а затем о сокращении этого объема до 7,7 млн баррелей во второй половине 2020 года. Далее участники до конца апреля 2022 года планируют сокращать добычу на 5,8 млн баррелей в сутки. Соглашение вступит в силу 1 мая.