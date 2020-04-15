«Правительство не возражает против предложения защиты перенести судебный процесс с 5 октября 2020 года на 5 февраля 2021 года», — говорится в письме прокурора окружному судье США Полу Эткену, который руководит судебным процессом.
Изложенную позицию Берман аргументировал тем, что ограничения на поездки и социальное дистанцирование в связи с пандемией коронавируса ограничили доступ к судебным слушаниям свидетелей и присяжных заседателей. В результате правительство отодвинуло сроки рассмотрения дела, чтобы, возможно, внести изменения в обвинительный акт от октября 2019 года.
Прокурор также отметил, что из-за ограничений Парнасу и Фруману стало сложнее подготовиться к защите.
Судье предстоит принять решение о том, переносить ли сроки рассмотрения дела.
Напомним, уроженцу Украины Парнасу и белорусу Фруману было предъявлено обвинение в том, что они якобы использовали подставную компанию для незаконного пожертвования в размере $325 тысяч комитету, продвигающему переизбрание президента США Дональда Трампа.
Обвиняемые отрицают свою вину.