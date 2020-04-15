В США суд над двумя помощниками адвоката президента США Руди Джулиани Львом Парнасом и Игорем Фруманом по делу о незаконном финансировании избирательной кампании может быть отложен на период после ноябрьских выборов президента. Об этом сообщил манхэттенский прокурор Джеффри Берман, передает Reuters 15 апреля

Американские СМИ рассказали о встречах Трампа с Парнасом и Фруманом © grad.ua говорится в письме прокурора окружному судье США Полу Эткену, который руководит судебным процессом.

Изложенную позицию Берман аргументировал тем, что ограничения на поездки и социальное дистанцирование в связи с пандемией коронавируса ограничили доступ к судебным слушаниям свидетелей и присяжных заседателей. В результате правительство отодвинуло сроки рассмотрения дела, чтобы, возможно, внести изменения в обвинительный акт от октября 2019 года.

Прокурор также отметил, что из-за ограничений Парнасу и Фруману стало сложнее подготовиться к защите.

Судье предстоит принять решение о том, переносить ли сроки рассмотрения дела.

Напомним, уроженцу Украины Парнасу и белорусу Фруману было предъявлено обвинение в том, что они якобы использовали подставную компанию для незаконного пожертвования в размере $325 тысяч комитету, продвигающему переизбрание президента США Дональда Трампа.

Обвиняемые отрицают свою вину.