Экономика Литвы может пострадать от пандемии коронавируса меньше, чем экономики других стран Евросоюза. Такого мнения придерживается экономист Luminor Lietuva Жигимантас Маурицас, передает 15 апреля Sputnik Литва

Евросолидарность: Литва выделит Испании и Италии круглую сумму на борьбу с коронавирусом © REUTERS, mjb/IVE

«Соответственно, поток поддержки ЕС сместится на юг (страны Южной Европы имеют ограниченные возможности для заимствований, поэтому они неизбежно обратятся за помощью к Северной Европе, включая Литву), а Литва может стать донором бюджета ЕС раньше, чем кто-либо прогнозировал», — цитирует его Sputnik.

Как сообщалось ранее, Литва выделила Испании и Италии 100 тысяч евро на борьбу с коронавирусом.

В Литве к 15 апреля зафиксировали более тысячи случаев коронавируса. Из-за осложнений, вызванных инфекцией, скончались 25 человек, 101 выздоровел.