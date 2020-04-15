По его словам, самые серьезные потери от кризиса понесут туризм, воздушный транспорт, услуги досуга, а эти отрасли занимают незначительную часть литовской экономики.
«Соответственно, поток поддержки ЕС сместится на юг (страны Южной Европы имеют ограниченные возможности для заимствований, поэтому они неизбежно обратятся за помощью к Северной Европе, включая Литву), а Литва может стать донором бюджета ЕС раньше, чем кто-либо прогнозировал», — цитирует его Sputnik.
Как сообщалось ранее, Литва выделила Испании и Италии 100 тысяч евро на борьбу с коронавирусом.
В Литве к 15 апреля зафиксировали более тысячи случаев коронавируса. Из-за осложнений, вызванных инфекцией, скончались 25 человек, 101 выздоровел.