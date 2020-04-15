Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал о развернувшейся в США кампании по замалчиванию советских и российских достижений. Его слова приводит пресс-служба дипломатического представительства в Facebook 15 апреля

СК РФ возбудил уголовное дело из-за сноса памятника маршалу Коневу в Праге © REUTERS, David W Cerny Ивану Коневу, который находился на площади Интербригады. Москва действиями пражских властей возмутилась и выразила протест, в частности, Следственный комитет России завел уголовное дело по статье об осквернении символов воинской славы.

При этом, по словам Антонова, посольство РФ в США обратило внимание на поддержку сноса памятника Коневу комитетом по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов.

«Давно отмечаем проблемы с исторической правдой в ведущих СМИ США и у антироссийски настроенных политиков на Капитолии. Здесь явно забыли, что советский военачальник был награжден орденом "Легион почета" США. Войска под его командованием освобождали [концлагерь] Аушвиц-Биркенау», — заявил посол.

Он также отметил, что Вашингтон предпочитает не замечать разрушения памятников погибшим в боях с нацистами советским солдатам в Польше. По мнению дипломата, американским властям следовало бы осудить снос мемориала, а еще лучше предотвратить, так как «таким молчанием поощряется публичная героизация реваншистами на Украине и в странах Балтии тех, кто помогал нацистам вершить Холокост».

Антонов обратил внимание, что и в День космонавтики Госдепартамент поздравил свою аудиторию в Twitter с Международным днем полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина. В этом посол также видит политику замалчивания советских и российских достижений.

Дипломат считает, что грядущее 75-летие общей Победы над нацизмом является прекрасным поводом вспомнить, как много связывает Россию и США. Он надеется, что хранители «Духа Эльбы» — ветераны союзных армий — смогут встретиться на праздновании юбилея в Москве.