Главврач Центральной городской клинической больницы (ЦГКБ) Алма-Аты Алмаз Джувашев покинул свой пост после того, как его подчиненные массово заразились коронавирусом. Об этом 15 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на управление общественного здоровья города

«Болтались по Европам». Эксперт Грозин объяснил, как коронавирус попал в Казахстан © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Тлеухана Абилдаева, накануне количество подтвержденных случаев COVID-19 среди врачей больницы достигло 147.

Во вторник, 14 апреля, главврач Джувашев написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Всего в Казахстане подтвердилось 1267 случаев коронавирусной инфекции, из них в крупнейшем городе страны Алма-Ате — 370. Эпидемия унесла жизни 14 человек.

Режим чрезвычайной ситуации по распоряжению президента Касыма-Жомарта Токаева действует в республике до конца апреля.