«Болтались по Европам». Эксперт Грозин объяснил, как коронавирус попал в Казахстан
«Болтались по Европам». Эксперт Грозин объяснил, как коронавирус попал в Казахстан
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По словам главы управления Тлеухана Абилдаева, накануне количество подтвержденных случаев COVID-19 среди врачей больницы достигло 147.

Во вторник, 14 апреля, главврач Джувашев написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Всего в Казахстане подтвердилось 1267 случаев коронавирусной инфекции, из них в крупнейшем городе страны Алма-Ате — 370. Эпидемия унесла жизни 14 человек.

Режим чрезвычайной ситуации по распоряжению президента Касыма-Жомарта Токаева действует в республике до конца апреля.

 

 

 