По словам главы управления Тлеухана Абилдаева, накануне количество подтвержденных случаев COVID-19 среди врачей больницы достигло 147.
Во вторник, 14 апреля, главврач Джувашев написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Всего в Казахстане подтвердилось 1267 случаев коронавирусной инфекции, из них в крупнейшем городе страны Алма-Ате — 370. Эпидемия унесла жизни 14 человек.
Режим чрезвычайной ситуации по распоряжению президента Касыма-Жомарта Токаева действует в республике до конца апреля.