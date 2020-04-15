Запуск российского телескопа «Гамма-400» для обнаружения следов темной материи запланирован на 2030 год. Об этом генеральный директор НПО Лавочкина (входит в Роскосмос) Владимир Колмыков сообщил РИА Новости 15 апреля

Россия отреагировала на попытку Трампа захватить космос © REUTERS, Jonathan Ernst | REUTERS, Jonathan Ernst | Перейти в фотобанк сайте предприятия, запуск «Гаммы-400» должен состояться «после 2025 года». О сдвиге срока с 2023-го на 2025-й стало известно в 2015 году. До этого — в 2011 году — планировалось, что запуск произойдет в 2016-м. В целом же научные проработки создания телескопа начались еще в 1987 году.

«Совместно с Физическим институтом им. Лебедева Академии наук в настоящий момент разрабатывается дополнение к эскизному проекту на комплекс научной аппаратуры космического аппарата "Гамма-400". Это самостоятельный проект с запуском аппарата в 2030 году», — рассказал Колмыков.

Комплекс научной аппаратуры «Гамма-400» (Гамма-Астрономическая Многофункциональная Модульная Аппаратура) предназначен для получения данных для определения природы «темной материи» во Вселенной, развития теории происхождения высокоэнергичных космических лучей и физики элементарных частиц, исследования космического гамма-излучения в диапазоне высоких энергий и рентгеновского излучения, регистрации заряженных частиц космических лучей, поиска и исследования гамма-всплесков.

Помимо Физического института им. Лебедева и НПО им. Лавочкина в проекте принимают участие научные организации из России (Национальный исследовательский ядерный институт МИФИ, Институт космических исследований, Федеральный научный центр — НИИ системных исследований), Украины (Киевский национальный университет, Львовский центр Института космических исследований) и Италии (Национальный институт ядерной физики).