Во вторник, 14 апреля, президент Украины Владимир Зеленский записал новое обращение к согражданам относительно ситуации с коронавирусом в стране. Видео обнародовано на сайте главы государства

Коронавирус как окно возможностей для Зеленского © REUTERS, Gleb Garanich

Президент также сообщил, что Нацполиция уже задержала виновников пожара, которые понесут строгую ответственность за все свои действия.

«Я верю, что мы — умная и взрослая нация. Но если кто-то все еще думает жечь траву — знайте, что это может стоить вам 153 тысячи гривен (412,3 тысяч рублей — ред.) или даже лишения свободы», — подчеркнул Зеленский.

Возвращаясь к главной теме послания — коронавирусу, он начал с благодарностей Китаю «за плодотворное и эффективное сотрудничество с украинской стороной» и ОАЭ за гуманитарную помощь. Других «международных партнеров» президент не назвал, но тоже сказал им спасибо.

После благодарностей Зеленский перешел к вопросам внутриполитической повестки. Так, он упомянул принятие изменений в госбюджет, отметив, что принявшие их депутаты «встали на сторону народа», рассказал о троекратном увеличении количества тестирований на коронавирус и о стабилизации ситуации с заболеваемостью.

«Резкого скачка не произошло и благодаря сознательности граждан, постоянно придерживающихся самоизоляции. И это следует продолжать. Мы должны четко осознать: расслабляться пока рано… У нас впереди ключевой, определяющий период. Это именно 20-е числа апреля», — заявил президент.

В связи с этим он призвал украинцев остаться дома на Пасху, напомнив, что на территории Киево-Печерской Лавры зафиксирована уже сотня случаев заболевания коронавирусом, два из которых стали летальными. Зеленский пообещал, что верующие смогут увидеть трансляцию богослужений из всех церквей на телевизионных каналах Украины.

Напоследок президент рассказал об инициативе студентов и курсантов учебных заведений МВД Украины, которые на волонтерских началах начали доставлять продукты, лекарства и все необходимое пожилым людям.

По последним данным, на Украине подтверждены 3 372 случая COVID-19, из которых 98 стали летальными, а 119 пациентов выздоровели.