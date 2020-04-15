«Сейчас показатель летальности составляет 2,9%», — говорится в сообщении.
Согласно официальной статистике Центра, в результате осложнений, вызванных COVID-19, скончались 98 человек, у 79% из которых были тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, болезни почек, легких или ожирение.
У восьми человек из числа умерших в анамнезе были поездки за границу в течение последних двух недель до появления клинических симптомов и лишь в одном случае был установлен тесный контакт с подтвержденным случаем коронавируса. Среди умерших — семь медработников.
По последним данным, на Украине подтверждены 3 372 случая COVID-19, из которых 98 стали летальными, а 119 пациентов выздоровели.