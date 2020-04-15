Показатель летальности от коронавируса на Украине сейчас фиксируется на уровне 2,9%. Об этом пресс-служба Центра общественного здоровья Украины (ЦОЗ) сообщила в Facebook 14 апреля

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Согласно официальной статистике Центра, в результате осложнений, вызванных COVID-19, скончались 98 человек, у 79% из которых были тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, болезни почек, легких или ожирение.

У восьми человек из числа умерших в анамнезе были поездки за границу в течение последних двух недель до появления клинических симптомов и лишь в одном случае был установлен тесный контакт с подтвержденным случаем коронавируса. Среди умерших — семь медработников.

По последним данным, на Украине подтверждены 3 372 случая COVID-19, из которых 98 стали летальными, а 119 пациентов выздоровели.