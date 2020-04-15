В Турции по-прежнему нет ответа на вопрос, почему власти страны так внезапно объявили о введении комендантского часа, а не предупредили заранее, тем самым спровоцировав панику. Об этом рассказал главный редактор издания МК-Турция Яшар Ниязбаев в интервью изданию Украина.ру

Яшар Ниязбаев: Турция научила весь мир, как бороться с коронавирусом не надо © Facebook, Яшар Ниязбаев | Facebook, Яшар Ниязбаев | Перейти в фотобанк

Министр внутренних дел Сулейман Сойлу попросил прощения у турецкого народа и властей страны и подал прошение об отставке, однако глава государства Реджеп Тайип Эрдоган его отклонил.

«Почему это сделали так поздно, Сойлу объяснил тем, что, несмотря на свой опыт, он не ожидал, что возникнет такая проблема, что люди начнут выходить на улицы. Он так и сказал: «Я этого не просчитал», — пояснил эксперт.

По его мнению, Эрдоган не принял отставку Сойлу потому, что глава МВД очень серьезная фигура в борьбе с террористической угрозой внутри страны, и во многих вопросах он уже стал достаточно опытным человеком, который в такие трудные минуты, трудные дни очень нужен главе государства.

После этого случая, добавил журналист, все страны сделали вывод, что если ты объявляешь о комендантском часе, о запрете выходить на улицу, то сделать это нужно как можно раньше.