«Они уже не приобретут поддержку Антимайдана (на что Зеленский мог рассчитывать еще год назад, но сейчас уже нет), и они потеряют остатки поддержки этой майданной публики», — пояснил эксперт.
Более того, добавил политолог, сейчас у Зеленского в Верховной Раде в основном складывается с политсилой Петра Порошенко и с партией «Голос», а больше голосовать за эти МВФовские законы с ним никто не будет.
Рядовые граждане, по его мнению, также не будут требовать от власти объективного расследования дел Майдана, поскольку в стране нет единого общества, и потому что они заняты решением более важных проблем вроде кризиса и коронавируса.
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