Любые действия украинской власти во главе с Владимиром Зеленским против закона об амнистии для участников Евромайдана подвесят эту власть в воздухе. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ростислав Ищенко: В Украине нет общества. А, следовательно, и контроля за властью © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

Более того, добавил политолог, сейчас у Зеленского в Верховной Раде в основном складывается с политсилой Петра Порошенко и с партией «Голос», а больше голосовать за эти МВФовские законы с ним никто не будет.

Рядовые граждане, по его мнению, также не будут требовать от власти объективного расследования дел Майдана, поскольку в стране нет единого общества, и потому что они заняты решением более важных проблем вроде кризиса и коронавируса.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.