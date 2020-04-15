Минск прежде всего заинтересован в том, чтобы отношения Белоруссии с Западом вышли на нормальный уровень отношений между соседями, чтобы исчезли санкции и надуманные политические претензии. Об этом рассказал белорусский политолог Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Белорусский эксперт Дзермант: Польша исторически боится России, а для Беларуси здесь нет угрозы © Facebook, Алексей Дзермант

Если эти два условия осуществятся, пояснил Дзермант, то должны настать нормальные торгово-экономические отношения без запретов, барьеров и границ, как между нормальными партнерами и соседями, чтобы белорусы и европейцы могли торговать и ездить друг к другу без драконовских мер на границах.

В то же время, по его мнению, для Белоруссии нет альтернативы союза с Россией, поскольку, несмотря на все трудности, он поможет Минску состояться как государству с точки зрения политики и экономики.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.