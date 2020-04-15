«Для Минска вообще неприемлемо никакое политическое давление, продвижение западных ценностей и моделей. У нас есть самостоятельное руководство, самостоятельная политика, мы не хотим быть частью ЕС, и нам эти рекомендации не нужны», — подчеркнул эксперт.
Если эти два условия осуществятся, пояснил Дзермант, то должны настать нормальные торгово-экономические отношения без запретов, барьеров и границ, как между нормальными партнерами и соседями, чтобы белорусы и европейцы могли торговать и ездить друг к другу без драконовских мер на границах.
В то же время, по его мнению, для Белоруссии нет альтернативы союза с Россией, поскольку, несмотря на все трудности, он поможет Минску состояться как государству с точки зрения политики и экономики.
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