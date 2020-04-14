Спецпредставитель Госдумы по вопросам миграции и гражданства Константин Затулин предложил поправки, позволяющие получать гражданство РФ без отказа от иностранного гражданства соотечественникам, проживающим за рубежом. Об этом говорится в стенограмме обсуждения законопроекта в Государственной Думе, поступившей в редакцию Украина.ру 14 апреля

Законопроект об упрощении получения гражданства РФ был принят 14 апреля 324 голосами «за», один человек воздержался. Рассмотрение законопроекта во втором чтении и в целом пройдёт 17 апреля.

«Ко второму чтению мы намерены внести поправки, которые позволили бы нашим соотечественникам за рубежом, даже если они не находятся в России, претендовать на право упрощенного получения гражданства, как им было обещано принятым в 1999 году и действующим законом о государственной политике в отношении соотечественников за рубежом», сказал Затулин в ходе выступления в Госдуме.

Депутат ГД Затулин: Нужно бороться с тем, что упоминание русских считается оскорбительным для всех остальных © РИА Новости, Владимир Трефилов

Исключается условия о трехлетием сроке проживания в Российской Федерации и о подтверждении наличия средств к существованию для тех иностранных граждан, которые приобретают российское гражданство в упрощенном порядке.

Сокращается с 3 лет до 1 года обязательный срок осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации до подачи заявления о приеме в российское гражданство для лиц, получивших профессиональное образование на территории Российской Федерации после 1 июля 2002 года.

Предоставляется право подачи заявления о приеме в российское гражданство в упрошенном порядке постоянно проживающим в Российской Федерации гражданам Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины.

Для таких заявителей исключаются условия о непрерывном сроке проживания в стране и подтверждение наличия средств к существованию.