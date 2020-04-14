Стоимость нефти марки Brent во вторник опустилась ниже $30 за баррель, сообщает РИА Новости 14 апреля со ссылкой на данные торгов

Цена была выше этой отметки на протяжении недели на фоне новостей о переговорах о сокращении добычи нефти странами, входящими в ОПЕК+.

Временный нефтяной компромисс © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Ранее в этот день стало известно, что Международный валютный фонд (МВФ) в своем докладе World Economic Outlook кардинально понизил свой прогноз относительно средних мировых цен на нефть на 2020 и 2021 годы.

Прогноз на 2020 год снижен до 35,61 доллара за баррель, что на $22,42 ниже, чем в предыдущем прогнозе.

В 2021 году средняя цена барреля нефти ожидается на уровне $37,87. Это на $20,16 доллара ниже предыдущего прогноза.