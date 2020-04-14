«Отдельной темой стала для пропагандистской войны с Россией пандемия коронавируса. Известно, что наша страна, имея самую протяженную в мире границу с Китаем, до сих пор находится в числе тех, кто с января сдерживает катастрофическое развитие эпидемии на своей территории. Мы даже помогаем многим другим странам на всех континентах», — сказал Климов.
Однако государственные «информационные машины» стран НАТО пытаются не только искажать действительность, но и «сеять панику среди россиян», добавил он.
Так, российская помощь другим странам подвергается бездоказательной критике, а положение дел в самой России описывается в самых мрачных тонах, пояснил сенатор.
Он напомнил, что при этом из Китая все чаще поступают данные о том, что коронавирус туда мог попасть от американцев.
«В Иране вчера вообще заявили о том, что COVID-19 может быть биологическим оружием», — сказал парламентарий.
При этом Вашингтон категорически отказался снимать с Ирана, Венесуэлы, Кубы и иных государств свои незаконные односторонние санкции, которые приносят страдания миллионам граждан в странах третьего мира.