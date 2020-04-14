Пандемия коронавируса стала еще одним поводом для информационной войны против России. Об этом 14 апреля заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов, передает РИА Новости

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк сказал Климов.

Однако государственные «информационные машины» стран НАТО пытаются не только искажать действительность, но и «сеять панику среди россиян», добавил он.

Так, российская помощь другим странам подвергается бездоказательной критике, а положение дел в самой России описывается в самых мрачных тонах, пояснил сенатор.

Он напомнил, что при этом из Китая все чаще поступают данные о том, что коронавирус туда мог попасть от американцев.

«В Иране вчера вообще заявили о том, что COVID-19 может быть биологическим оружием», — сказал парламентарий.

При этом Вашингтон категорически отказался снимать с Ирана, Венесуэлы, Кубы и иных государств свои незаконные односторонние санкции, которые приносят страдания миллионам граждан в странах третьего мира.