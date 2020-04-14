Управление национальной статистики (ONS) Великобритании опубликовало данные, согласно которым число смертей от коронавируса Covid-19 значительно больше, чем указывает британское правительство в своих ежедневных обновлениях, сообщил телеканал CNN 14 апреля

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ONS же регистрировало все случаи смерти, когда коронавирус упоминался в свидетельстве о смерти, независимо от того, умер человек в больнице, у себя дома или в другом месте.

Так, количество смертей от коронавируса в Великобритании до 3 апреля, по версии ONS, составило 5979 человек, за этот же период правительство страны насчитало всего 3939 летальных исхода.