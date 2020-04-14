Выяснилось, что статистика британского Минздрава включала лишь умерших в больнице, а граждане, скончавшиеся в домах престарелых, дома и в прочих местах, не учитывались.
ONS же регистрировало все случаи смерти, когда коронавирус упоминался в свидетельстве о смерти, независимо от того, умер человек в больнице, у себя дома или в другом месте.
Так, количество смертей от коронавируса в Великобритании до 3 апреля, по версии ONS, составило 5979 человек, за этот же период правительство страны насчитало всего 3939 летальных исхода.