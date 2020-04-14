Крупнейшее на Украине угледобывающее предприятие «Павлоградуголь», входящее в холдинг Рината Ахметова ДТЭК, приостанавливает свою работу из-за экономического кризиса и пандемии коронавируса. Об этом 14 апреля на пресс-конференции сообщил директор компании Максим Тимченко, передает сайт metallurgprom.org

Вместе с предприятием работу с 20 апреля прекращают три обогатительные фабрики. Более 18 тыс. сотрудников будут выведены в простой, оставшиеся будут поддерживать техническое обслуживание шахт. Ахметов в выигрыше. Украина под предлогом коронавируса полностью остановила закупки электричества в Белоруссии и РФ © РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

Причиной такого решения Тимченко назвал накопление значительных долгов на рынке электроэнергии из-за непрофессиональных действий власти.

«Фактически остановка "Павлоградуголь" — это остановка угольной отрасли Украины. Это было наиболее выгодное объединение, с низкой себестоимостью — в разы ниже, чем в государственных шахтах», — подчеркнул он.

В пресс-службе ДТЭК добавили, что к сложившейся ситуации также привели «ручное регулирование рынка, непродуманные решения, отсутствие координации отрасли», общий экономический спад в стране и пандемия коронавируса.