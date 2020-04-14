Вместе с предприятием работу с 20 апреля прекращают три обогатительные фабрики. Более 18 тыс. сотрудников будут выведены в простой, оставшиеся будут поддерживать техническое обслуживание шахт.
Причиной такого решения Тимченко назвал накопление значительных долгов на рынке электроэнергии из-за непрофессиональных действий власти.
«Фактически остановка "Павлоградуголь" — это остановка угольной отрасли Украины. Это было наиболее выгодное объединение, с низкой себестоимостью — в разы ниже, чем в государственных шахтах», — подчеркнул он.
В пресс-службе ДТЭК добавили, что к сложившейся ситуации также привели «ручное регулирование рынка, непродуманные решения, отсутствие координации отрасли», общий экономический спад в стране и пандемия коронавируса.