Только 9% украинцев хватит сбережений, чтобы не почувствовать существенного негативного влияния на свои доходы от карантина из-за эпидемии коронавируса. Об этом говорится в опросе 14 апреля, который провела группа «Рейтинг»

Отмечается, что 40% от опрошенных, которые имели работу до введения карантина, сообщили, что продолжают трудиться в обычном режиме. После введения ограничений 23% работают дистанционно, 11% ушли в отпуск, 18% находятся в отпуске по собственному желанию, а 8% и вовсе потеряли работу.

«55% опрошенных отметили, что их сбережений, при условии прекращения получения доходов, хватит меньше чем на месяц. 17% отметили, что им хватит сбережений на срок до 2-х месяцев, 8% — до 3-х месяцев. 9% — до полугода и более», — говорится в сообщении.

Крах украинского бизнеса, рекламы и доходов из-за коронавируса. «Косты» режут все © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Опрос провели 10-12 апреля среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса — телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Опросили 2 тыс. респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью не более 2,2%.