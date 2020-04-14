Почти два месяца в этой стране не было зафиксировано ни одного нового случая смертельной болезни, но за последние дни их обнаружено три.
По словам официального представителя ВОЗ Маргарет Харрис, два человека скончались, один жив.
При этом накануне ВОЗ планировала объявить о завершении эпидемии эбола.
Эпидемия эбола в ДРК началась в июле-августе 2018 года, в основном в отдаленных восточных провинциях страны Итури и Северное Киву. В результате от болезни скончались 2 тысячи 227 человек.
Это уже вторая эпидемия эбола за последнее десятилетие — первая была в Западной Африке в 2013-16 годах, в результате скончались 11 тысяч 323 человека, и это только подтвержденные случаи, однако специалисты ВОЗ полагают, что в реальности смертей было чуть ли не вдвое больше.
Вирус может сохранять жизнеспособность в использованных иглах, шприцах и флаконах в течение нескольких недель, а в жидкостях переболевшего организма — несколько месяцев. Также вирус эбола сохраняется в естественных резервуарах — среди животных (горилл, шимпанзе, летучих мышей, лесных антилоп, дикобразов, хохлатых антилоп-дукеров).