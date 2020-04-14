Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 14 апреля объявила, что созывает чрезвычайный комитет по лихорадке эбола в связи со сложной ситуацией в Демократической республике Конго

Эбола: информационная эпидемия © РИА Новости, Павел Быков | Перейти в фотобанк обнаружено три.

По словам официального представителя ВОЗ Маргарет Харрис, два человека скончались, один жив.

При этом накануне ВОЗ планировала объявить о завершении эпидемии эбола.

Эпидемия эбола в ДРК началась в июле-августе 2018 года, в основном в отдаленных восточных провинциях страны Итури и Северное Киву. В результате от болезни скончались 2 тысячи 227 человек.

Это уже вторая эпидемия эбола за последнее десятилетие — первая была в Западной Африке в 2013-16 годах, в результате скончались 11 тысяч 323 человека, и это только подтвержденные случаи, однако специалисты ВОЗ полагают, что в реальности смертей было чуть ли не вдвое больше.

Вирус может сохранять жизнеспособность в использованных иглах, шприцах и флаконах в течение нескольких недель, а в жидкостях переболевшего организма — несколько месяцев. Также вирус эбола сохраняется в естественных резервуарах — среди животных (горилл, шимпанзе, летучих мышей, лесных антилоп, дикобразов, хохлатых антилоп-дукеров).