Госдума может принять закон, позволяющий получить российское гражданство без отказа от иностранного, уже 17 апреля. Об этом заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, передает 14 апреля iz.ru

«Давно пора!» — Блоха об отмене собеседования для украинцев, получающих гражданство РФ © Facebook, Елена Блоха сказал Калашников.

Законопроект был внесен в Госдуму правительством России 7 апреля. Сегодня нижняя палата парламента приняла его в первом чтении.

Проект закона предусматривает отказ от положения, согласно которому желающим получить гражданство России иностранцам придется отказываться от уже имеющегося.

Кроме того, предлагается изменить пункт, по которому претендовать на российское гражданство могут иностранцы, прожившие в России свыше пяти лет с момента выдачи вида на жительство или разрешения на временное проживание в РФ. Инициатива предлагает отменить это положение и обязательство иметь законный источник средств к существованию для совершеннолетних лиц.

Законопроект коснется граждан Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины, а также иностранцев или лиц без гражданства, имеющих хотя бы одного родителя-россиянина, проживающего на территории РФ.