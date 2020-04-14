Вирус виноват. Российская телеведущая скрыла возвращение из Таиланда в Москву

Телеведущая Ирена Понарошку тайно вернулась в Россию несколько недель назад. Об этом она сообщила 13 апреля в своем Instagram

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По словам ведущей, она с сыном без проблем долетела из Таиланда в Москву авиарейсом, билеты на который купили еще летом 2019 года. А буквально через несколько дней после этого самолеты перестали летать.

Она пояснила, что скрыла свое возвращение в Москву и публиковала снимки с отдыха на протяжении нескольких недель из-за опасений оказаться в больнице в Коммунарке, куда привозят людей с подозрением на коронавирус.

Понарошку утверждает, что ее друзей госпитализировали в медицинское учреждение «с якобы положительными тестами, а все последующие тесты оказались отрицательными».

«Не хотелось повторять их судьбу, поэтому решила не вести прямой репортаж из аэропортов и самолетов», — добавила ведущая.

Понарошку — бывший виджей MTV. Она также работала на канале Europa Plus TV и вела передачу «Мамы в тренде» на телеканале «Мама», а также проекты на СТС. С октября 2018 года ведет рубрику «Телеканал СПА» в «Вечернем Урганте».