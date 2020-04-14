«Шайтанов, который является одним из бывших руководителей Центра специальных операций "А" СБ Украины, на самом деле находился на агентурной связи под псевдоним "Бобыль" у полковника ФСБ Игоря Егорова», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что Шайтанов собирал и якобы передавал российской стороне информацию о Донбассе и задействованных в операции украинских силовиков сотрудников. Кроме того, ведомство утверждает, что Егоров якобы проводил агентурные встречи с Шайтановым на территории европейских стран.
В настоящее время проводятся обыски по месту жительства и временного пребывания Шайтанова, а также других подозреваемых граждан Украины. Решается вопрос об объявлении Шайтанову подозрения в совершении преступлений, предусмотренных ст.111 («Государственная измена») и ст. 258 («Террористический акт») Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.