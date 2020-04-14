Служба безопасности Украины (СБУ) считает, что генерал-майор ведомства Валерий Шайтанов работал на ФСБ под позывным «Бобыль» и якобы передавал России данные об обстоятельствах проведения отдельных тайных операций в районе Донбасса. Об этом 14 апреля сообщается на сайте ведомства

Баканов назвал задержание генерал-майора СБУ важнейшим достижением ведомства за 28 лет © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк сообщении.

Также отмечается, что Шайтанов собирал и якобы передавал российской стороне информацию о Донбассе и задействованных в операции украинских силовиков сотрудников. Кроме того, ведомство утверждает, что Егоров якобы проводил агентурные встречи с Шайтановым на территории европейских стран.

В настоящее время проводятся обыски по месту жительства и временного пребывания Шайтанова, а также других подозреваемых граждан Украины. Решается вопрос об объявлении Шайтанову подозрения в совершении преступлений, предусмотренных ст.111 («Государственная измена») и ст. 258 («Террористический акт») Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.