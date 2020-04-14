Глава СБУ Иван Баканов считает, что подготовленное подозрение генерал-майору спецслужбы Валерию Шайтанову в госизмене, подготовке убийства и терактов является самым важным разоблачением, которое ведомство совершило за всю историю независимости страны. Об этом 14 апреля сообщается на сайте ведомства

СБУ задержала генерал-майора спецслужбы, который якобы работал на Москву © Facebook, Гітлянська Олена заявил Баканов.

По его убеждению, это задержание свидетельствует об эффективности новых подходов в работе Службы, которые дают свои весомые результаты.

Ранее стало известно, что задержанный Шайтанов якобы являлся агентом ФСБ РФ и готовил на территории Украины террористические акты.