«К сожалению, человек получил генеральское звание после Революции Достоинства и должен был защищать Украину, на самом деле работал против нее. Мы провели сложную, длительную, многоуровневую спецоперацию. Это важнейшее разоблачение Службы безопасности за всю историю независимости», — заявил Баканов.
По его убеждению, это задержание свидетельствует об эффективности новых подходов в работе Службы, которые дают свои весомые результаты.
Ранее стало известно, что задержанный Шайтанов якобы являлся агентом ФСБ РФ и готовил на территории Украины террористические акты.