«Сегодня был задержан генерал-майора СБУ Валерий Шайтанов, которого подозревают в государственной измене и совершении террористических актов. В частности, по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева», — говорится в сообщении.
Отмечается, что СБУ собрала достаточное количество доказательств в виде аудио- и видеозаписей, которые убедительно свидетельствуют, что Шайтанов является якобы агентом Федеральной службы безопасности Российской Федерации.
Также сообщается, что Шайтанов планировал проведение террористических актов на территории Украины, за что якобы должен был получить вознаграждение в размере 200 тысяч долларов и паспорт гражданина РФ. В качестве исполнителя Шайтанов специально подобрал лицо среди бывших бойцов спецподразделений.