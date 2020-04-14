Контрразведка СБУ задержала генерал-майора Службы Валерия Шайтанова по подозрению якобы в содействии с российскими спецслужбами и планировании убийства Адама Осмаева. Об этом 14 апреля сообщается на сайте ведомства

Сюр во время чумы. Как СБУ в коронавирус борется с предателями и шпионами в Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк сообщении.

Отмечается, что СБУ собрала достаточное количество доказательств в виде аудио- и видеозаписей, которые убедительно свидетельствуют, что Шайтанов является якобы агентом Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Также сообщается, что Шайтанов планировал проведение террористических актов на территории Украины, за что якобы должен был получить вознаграждение в размере 200 тысяч долларов и паспорт гражданина РФ. В качестве исполнителя Шайтанов специально подобрал лицо среди бывших бойцов спецподразделений.