Депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Андрей Парубий отказался объяснить, почему члены партии нарушили карантин и собрали митинг в поддержку подозреваемой в умышленном убийстве бывшего парламентария Татьяны Черновол возле суда. Выступление депутатов 14 апреля партия обнародовала в Facebook

Партия Порошенко протестует возле суда против дела Черновол © Facebook, Владимир Струмковский

«"Шарий.net"? Тогда, пожалуйста, отойдите на предусмотренное карантином расстояние, и тогда вы сможете корректно задавать вопросы», — заявил Парубий, при этом не ответив на вопрос журналиста.

Также стоит отметить, что в непосредственной близости к депутатам стояли журналисты «Прямого», который связывают с экс-президентом и лидером партии Петром Порошенко. В кадре виднелся их микрофон.