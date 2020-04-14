На вопрос, почему партия нарушает режим карантина и собралась на митинг, Парубий поинтересовался, какое издание представляет журналистка и попросил отойти на разрешенное властями расстояние.
«"Шарий.net"? Тогда, пожалуйста, отойдите на предусмотренное карантином расстояние, и тогда вы сможете корректно задавать вопросы», — заявил Парубий, при этом не ответив на вопрос журналиста.
Также стоит отметить, что в непосредственной близости к депутатам стояли журналисты «Прямого», который связывают с экс-президентом и лидером партии Петром Порошенко. В кадре виднелся их микрофон.