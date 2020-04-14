«Односторонние санкции являются нелегитимными сами по себе, а санкции, которые сокращают возможности противодействовать пандемии в нынешних условиях и которые были приняты в обход СБ ООН, являются абсолютно аморальными и бесчеловечными», — отметил Лавров.
Он рассказал, что США заблокировали помощь, отправленную Кубе китайским предпринимателем Джеком Ма. Лавров также напомнил, что Штаты не дают кубинцам закупать медоборудование, используя свое положение на рынке этих товаров и роль доллара в банковских расчетах.
«США, к моему огромному сожалению, это недостойно великой страны, развернули целую кампанию по дискредитации кубинских врачей, которые работают в десятках странах мира, обеспечивая решение сложнейших задач в сфере здравоохранения», — подчеркнул Лавров.
Глава российского МИДа отметил, что кубинские медики многие годы работают в Латинской Америке и других регионах мира.
Сейчас в условиях пандемии кубинцы помогают почти 60 странам, включая европейские, в частности, Италии.