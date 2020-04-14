Глава МИД РФ Сергей Лавров осудил кампанию по дискредитации кубинских врачей, развернутую США. Его слова приводит РИА Новости 14 апреля

«Односторонние санкции являются нелегитимными сами по себе, а санкции, которые сокращают возможности противодействовать пандемии в нынешних условиях и которые были приняты в обход СБ ООН, являются абсолютно аморальными и бесчеловечными», — отметил Лавров.

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«США, к моему огромному сожалению, это недостойно великой страны, развернули целую кампанию по дискредитации кубинских врачей, которые работают в десятках странах мира, обеспечивая решение сложнейших задач в сфере здравоохранения», — подчеркнул Лавров.

Глава российского МИДа отметил, что кубинские медики многие годы работают в Латинской Америке и других регионах мира.

Сейчас в условиях пандемии кубинцы помогают почти 60 странам, включая европейские, в частности, Италии.