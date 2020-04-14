Депутаты партии «Европейская солидарность» пришли поддержать бывшего парламентария Татьяну Черновол, которую подозревают в умышленном убийстве во время Майдана в 2014 года и которой избирается мера пресечения. Выступление депутатов возле суда 14 апреля партия обнародовала в Facebook

«Это осознанная кампания, которую развернули в последнее месяцы в Украине. Она информационно-диверсионная, цель которой является убедить весь мир и украинцев, что майдановцы на Майдане атаковали правоохранительные органы, а они были вынуждены защищаться», — заявил депутат партии Андрей Парубий.

Также депутат отметил, президент Украины Владимир Зеленский и генпрокурор Украины Ирина Венедиктова пытаются дискредитировать за счет Черновол весь Майдан. При этом Парубий назвал Черновол символом украинского движения и заявил, что его команда, как и шесть лет назад, ничего не боится.