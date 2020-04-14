В ходе рабочей встречи членов Высшего Евразийского экономического совета, которая состоялась в режиме видеоконференции, Лукашенко отметил, что существуют нерешенные проблемы в сфере энергетики и цен на энергоресурсы.
«Очевидно, при таком резком изменении экономической конъюнктуры цена должна быть более адаптивной, а механизм расчетов подъемным для потребителей. В этой части мое особое обращение к президенту Владимиру Владимировичу Путину, чтобы мы оперативно могли рассмотреть этот вопрос», — сказал он.
Евразийский экономический союз — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В 2020 году в органах ЕАЭС председательствует Белоруссия. Молдавия с мая 2018 года является наблюдателем при ЕАЭС.
Созвать видеоконференцию предложил Лукашенко в беседе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в конце марта. Белорусский лидер отметил необходимость обсудить на высшем уровне экономические вызовы и «неотложные вопросы».