Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к российскому лидеру Владимиру Путину для оперативного рассмотрения вопроса по ценам на газ. Об этом 14 апреля сообщает belta.by

Лукашенко сказал, сколько должен стоить российский газ для Белоруссии © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

«Очевидно, при таком резком изменении экономической конъюнктуры цена должна быть более адаптивной, а механизм расчетов подъемным для потребителей. В этой части мое особое обращение к президенту Владимиру Владимировичу Путину, чтобы мы оперативно могли рассмотреть этот вопрос», — сказал он.

Евразийский экономический союз — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В 2020 году в органах ЕАЭС председательствует Белоруссия. Молдавия с мая 2018 года является наблюдателем при ЕАЭС.

Созвать видеоконференцию предложил Лукашенко в беседе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в конце марта. Белорусский лидер отметил необходимость обсудить на высшем уровне экономические вызовы и «неотложные вопросы».