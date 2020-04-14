Мэр Киева Виталий Кличко не смог вовремя выйти в эфир с ежедневной сводкой о ситуации в столице, связанной с эпидемией коронавируса, объяснив промедление хакерскими атаками на серверы администрации. Об этом 14 апреля он сообщил в Telegram

Карантин глазами простых людей, Киев. Растёт «курс» лимона и имбиря © REUTERS, Gleb Garanich написал Кличко.

Позднее мэр сообщил, что за сутки коронавирус подтвердили еще у 56 киевлян, один человек погиб. Всего в Киеве 551 подтвержденный случай заболевания COVID-19. Также Кличко сообщил, что на территории Киево-Печерской лавры выставили четыре поста из правоохранителей и специалистов лабораторного центра. Полиция и Нацгвардия контролируют входы и выходы с территории. Попасть туда можно только по специальному разрешению.

Ранее сообщалось, что в лавре зафиксированы случаи коронавируса. Один из монахов скончался.