Президент Белоруссии Александр Лукашенко ратифицировал соглашение с Евросоюзом об упрощении визового режима. Соответствующий документ 14 апреля опубликовали на национальном портале правовых актов

Европа продлила оружейное эмбарго против Белоруссии © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк в тексте документа.

Визовое соглашение, подписанное сторонами в январе, предполагает взаимное облегчение процедур получения виз для граждан Белоруссии и уменьшение визового сбора с €80 до €35. Срок принятия решения о выдаче визы сокращен до 10 дней.

В результате ратификации соглашения был расширен перечень оснований для выдачи бесплатных виз в некоммерческих целях. В свою очередь, иностранцы смогут находиться на территории Белоруссии до 180 дней в году вместо прежних 90.

Лукашенко также подписал закон о ратификации соглашения о реадмиссии. Это означает, что Белоруссия и ЕС должны будут осуществлять взаимный прием своих граждан, граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые «не соответствуют, либо перестали соответствовать критериям легальности на территориях друг друга».