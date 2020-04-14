«Ратифицировать соглашение между Белоруссией и Европейским союзом об упрощении выдачи виз, подписанное в Брюсселе 8 января 2020 года», — говорится в тексте документа.
Визовое соглашение, подписанное сторонами в январе, предполагает взаимное облегчение процедур получения виз для граждан Белоруссии и уменьшение визового сбора с €80 до €35. Срок принятия решения о выдаче визы сокращен до 10 дней.
В результате ратификации соглашения был расширен перечень оснований для выдачи бесплатных виз в некоммерческих целях. В свою очередь, иностранцы смогут находиться на территории Белоруссии до 180 дней в году вместо прежних 90.
Лукашенко также подписал закон о ратификации соглашения о реадмиссии. Это означает, что Белоруссия и ЕС должны будут осуществлять взаимный прием своих граждан, граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые «не соответствуют, либо перестали соответствовать критериям легальности на территориях друг друга».