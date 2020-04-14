Отмечается, что небывалый рост случился «на фоне многолетних рекордов по золоту в условиях покупок инвесторами защитных активов на фоне неопределенности с нефтью и масштабами потерь мировой экономики из-за коронавируса COVID-19».
В частности, речь идет о компаниях ПАО «Полюс», Polymetal, «Селигдара» и ПАО «Лензолото».
Стоимость золота 14 апреля составила на торгах в Лондоне $1771,1 за тройскую унцию (+0,6%), максимум сделок достиг $1785 за унцию.
Это пиковые значения с осени 2012 года.
Эпидемия коронавируса вызвала резкий скачок спроса на золото.
В США, к примеру, этот металл практически пропал из свободной продажи.
Все запасы драгметалла распроданы, дилеры начали закрываться, так как из-за карантина были прекращены поставки слитков и монет из Европы.
Канада не смогла восполнить дефицит в США, добыча драгметаллов в Перу и Южной Африке приостановлена.