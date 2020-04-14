Акции золотодобывающих компаний на «Московской бирже» обновили исторические максимумы, сообщил Интерфакс 14 апреля

Отмечается, что небывалый рост случился «на фоне многолетних рекордов по золоту в условиях покупок инвесторами защитных активов на фоне неопределенности с нефтью и масштабами потерь мировой экономики из-за коронавируса COVID-19».

В частности, речь идет о компаниях ПАО «Полюс», Polymetal, «Селигдара» и ПАО «Лензолото».

Стоимость золота 14 апреля составила на торгах в Лондоне $1771,1 за тройскую унцию (+0,6%), максимум сделок достиг $1785 за унцию.

Кратко о золоте и его роли в истории человечества © РИА Новости, Виталий Безруких | Перейти в фотобанк

Эпидемия коронавируса вызвала резкий скачок спроса на золото.

В США, к примеру, этот металл практически пропал из свободной продажи.

Все запасы драгметалла распроданы, дилеры начали закрываться, так как из-за карантина были прекращены поставки слитков и монет из Европы.

Канада не смогла восполнить дефицит в США, добыча драгметаллов в Перу и Южной Африке приостановлена.