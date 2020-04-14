«Мы все серьезно отнеслись к проблеме, которая складывается в результате объявленной ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) пандемии. Каждая страна вырабатывает свои решения, формы реагирования. Но вместе мы можем сделать больше», — сказал Лукашенко.
Он добавил, что нельзя допустить размывания основ ЕАЭС из-за эгоистичного стремления в первую очередь обезопасить только себя.
По его словам, власти Белоруссии принимают все необходимые меры для борьбы с распространением «всяких инфекций». Несмотря на то что республика не закрывала границы, в отношении всех въезжающих проводятся санитарно-карантинные мероприятия.
На днях ВОЗ рекомендовала властям Белоруссии запретить массовые мероприятия, обеспечить карантин для заразившихся коронавирусом, а также для контактов первого и второго уровней, поскольку страна «вступает в тяжелые времена».