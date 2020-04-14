Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал государства Евразийского экономического союза (ЕЭАС) к сплоченности в условиях пандемии коронавируса. Об этом 14 апреля сообщает belta.by

Уровень заболеваемости коронавирусом в Белоруссии выше, чем в остальном мире © AP, Sergei Grits сказал Лукашенко.

Он добавил, что нельзя допустить размывания основ ЕАЭС из-за эгоистичного стремления в первую очередь обезопасить только себя.

По его словам, власти Белоруссии принимают все необходимые меры для борьбы с распространением «всяких инфекций». Несмотря на то что республика не закрывала границы, в отношении всех въезжающих проводятся санитарно-карантинные мероприятия.

На днях ВОЗ рекомендовала властям Белоруссии запретить массовые мероприятия, обеспечить карантин для заразившихся коронавирусом, а также для контактов первого и второго уровней, поскольку страна «вступает в тяжелые времена».