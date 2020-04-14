Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков с помощью депутатов «Слуги народа» хочет лишить остальных парламентариев права законодательной инициативы, внедрив специальную процедуру голосования законопроектов во втором чтении. Об этом 14 апреля сообщил депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский в Telegram

Разумков придумал, как бороться с многотысячными поправками к законопроектам © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Спецпроцедура отменяет все правки к законопроекту и даёт право депутатским фракциям и группам выбрать по пять правок и внефракционным депутатам по одной, после чего комитет их рассматривает, и проект закона выходит в зал.

«Эти нормы означают лишение депутатов права законодательной инициативы, и использование марионеточных депутатов для отбора только «нужных» правок внутри фракции. Выстрел в ногу парламентаризму и очередной плевок на Конституцию», — написал Дубинский.