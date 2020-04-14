По его словам, проект закона по изменению регламента предусматривает специальную процедуру, для запуска которой требуется 150 подписей депутатов для инициирования и 226 голосов в зале для запуска.
Спецпроцедура отменяет все правки к законопроекту и даёт право депутатским фракциям и группам выбрать по пять правок и внефракционным депутатам по одной, после чего комитет их рассматривает, и проект закона выходит в зал.
«Эти нормы означают лишение депутатов права законодательной инициативы, и использование марионеточных депутатов для отбора только «нужных» правок внутри фракции. Выстрел в ногу парламентаризму и очередной плевок на Конституцию», — написал Дубинский.