По его словам, карантин следует ослаблять, особенно летом. Тогда на осень может остаться небольшое количество людей, которые могут заболеть.

Коронавирус. Справка
Коронавирус. Справка
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«Соответственно, не будет такой большой второй волны. Чтобы сформировался коллективный иммунитет, люди все равно должны переболеть. Фактически темпы распространения вируса и уровень заболеваемости населения сможем регулировать в ручном режиме. В таком случае у медицинской системы тоже будет время для восстановления своих возможностей, в том числе и технических», — отметил Протас.

Он добавил, что медицинской системе следует менять акценты в диагностике коронавируса, перейдя от массового тестирования на его наличие к тестированию на иммунитет против вируса.    