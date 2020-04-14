Бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас считает, что есть большая вероятность второй волны коронавируса осенью, которая может пройти легче, если постепенно переболеет больше людей и выработается массовый иммунитет. Об этом 14 апреля он рассказал в комментарии Obozrevatel

По его словам, карантин следует ослаблять, особенно летом. Тогда на осень может остаться небольшое количество людей, которые могут заболеть. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Соответственно, не будет такой большой второй волны. Чтобы сформировался коллективный иммунитет, люди все равно должны переболеть. Фактически темпы распространения вируса и уровень заболеваемости населения сможем регулировать в ручном режиме. В таком случае у медицинской системы тоже будет время для восстановления своих возможностей, в том числе и технических», — отметил Протас.

Он добавил, что медицинской системе следует менять акценты в диагностике коронавируса, перейдя от массового тестирования на его наличие к тестированию на иммунитет против вируса.