По его словам, карантин следует ослаблять, особенно летом. Тогда на осень может остаться небольшое количество людей, которые могут заболеть.
«Соответственно, не будет такой большой второй волны. Чтобы сформировался коллективный иммунитет, люди все равно должны переболеть. Фактически темпы распространения вируса и уровень заболеваемости населения сможем регулировать в ручном режиме. В таком случае у медицинской системы тоже будет время для восстановления своих возможностей, в том числе и технических», — отметил Протас.
Он добавил, что медицинской системе следует менять акценты в диагностике коронавируса, перейдя от массового тестирования на его наличие к тестированию на иммунитет против вируса.