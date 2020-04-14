«Всех беспокоит экономический кризис, который надвигается на мир и нашу страну вместе с пандемией COVID-19. Но кризис — это не только угрозы, а и возможности. Как Украине занять выгодное место в мире после пандемии COVID-19?» — заявил министр и представил свое видение на ключевые направления антикризисной экономической стратегии МИД.
По его словам, Украина работает над тем, чтобы продвигать свой бизнес за рубежом, одновременно помогая экспортерам удерживать позиции в мире. Также страна перехватывает те компании, которые из-за кризиса покидают другие страны.
В частности, по мнению Кулебы, Украина может стать высокотехнологичным хабом для производителей стран Азии на пути к рынку ЕС. Для этого страна стимулирует создание добавленной стоимости внутри страны. Кроме того, МИД страны работает над тем, чтобы привлечь инвестиции и ресурсы для финансирования инфраструктурных проектов и увеличить экспорт пищевого продовольствия.