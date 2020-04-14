Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раздумывает над стратегией, как стране занять достойное место в мировой экономике после прохождения коронавирусной пандемии. Об этом 14 апреля сообщается на странице внешнеполитического ведомства в Facebook

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По его словам, Украина работает над тем, чтобы продвигать свой бизнес за рубежом, одновременно помогая экспортерам удерживать позиции в мире. Также страна перехватывает те компании, которые из-за кризиса покидают другие страны.

В частности, по мнению Кулебы, Украина может стать высокотехнологичным хабом для производителей стран Азии на пути к рынку ЕС. Для этого страна стимулирует создание добавленной стоимости внутри страны. Кроме того, МИД страны работает над тем, чтобы привлечь инвестиции и ресурсы для финансирования инфраструктурных проектов и увеличить экспорт пищевого продовольствия.