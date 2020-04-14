«В настоящее время уже три вакцины получили одобрение для проведения клинических испытаний, среди них первой была одобрена вакцина на основе аденовирусного вектора, разработанная командой академика Чэнь Вэй», — рассказал У Юаньбинь.
По его словам, первый этап клинических испытаний указанной вакцины, начавшийся в марте, уже завершен. Результаты исследований обнародованы не были.
9 апреля команда разработчиков начала набирать добровольцев для второго этапа. Чиновник сказал, что это первая в мире коронавирусная вакцина, дошедшая до второй фазы клинических испытаний.
Кроме того, 12 апреля Госуправление по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами КНР разрешило начать клинические испытания вакцины Уханьского института вирусологии при Китайской академии наук и Уханьского института биопрепаратов.
13 апреля пекинская компания Sinovac Research & Development Co также получила разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от COVID-19 собственной разработки.