Сигналы о состоянии медицинской системы Украины являются очень тревожными. Об этом 14 апреля заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов после получения первых результатов проверки отечественной медицины, сообщается на сайте министерства

Минздрав Украины поменял мнение по поводу пика эпидемии коронавируса © zik.ua отметил Степанов, но не уточнил, что именно его напугало.

Также отмечается, что с 1 апреля на Украине стартовал второй этап реформы системы здравоохранения. Он состоит в том, что практически все коммунальные медицинские учреждения (районные, городские, областные больницы) страны будут получать средства по прямому договору с Нацслужбой здоровья Украины.

По состоянию на 1 апреля служба подписала договоры с 1524 заведениями специализированной медицинской помощи.