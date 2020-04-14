«На прошлой неделе мы начали аудит всей системы здравоохранения Украины. По состоянию на сейчас могу сказать, что цифры, которые мы получаем, сигналы, которые мы получаем из регионов — тревожные», — отметил Степанов, но не уточнил, что именно его напугало.
Также отмечается, что с 1 апреля на Украине стартовал второй этап реформы системы здравоохранения. Он состоит в том, что практически все коммунальные медицинские учреждения (районные, городские, областные больницы) страны будут получать средства по прямому договору с Нацслужбой здоровья Украины.
По состоянию на 1 апреля служба подписала договоры с 1524 заведениями специализированной медицинской помощи.