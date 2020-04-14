Вятрович назвал УПЦ «крупнейшим рассадником коронавируса в Украине» и отметил, что якобы «иерархи церкви Московского патриархата вели прямую агитацию против карантина, собирая толпы людей в лавре и других храмах».
«Действия московской церкви во время пандемии еще раз показывают, что, с какой стороны ни глянь, эта организация представляет реальную опасность для Украины и ее граждан… Московская церковь в Украине — это сеть кремлевской пропаганды и подрывных действий против украинской государственности… Возвращение Украины домой в Европу», — написал он.
Стоит отметить, что со стороны украинских националистов в последнее время усилились атаки на УПЦ, которая противопоставляется раскольникам и греко-католикам, которые якобы исполняют все нормы карантина.