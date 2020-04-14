Бывший директор Украинского института национальной памяти, депутат от «Европейской солидарности» Владимир Вятрович призвал забрать у Украинской православной церкви Киево-Печерскую и Почаевскую лавры, потому что первая стала очагом коронавируса и якобы несет угрозу не только физическую, но и духовную. Об этом 13 апреля он написал у себя в Facebook

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«Действия московской церкви во время пандемии еще раз показывают, что, с какой стороны ни глянь, эта организация представляет реальную опасность для Украины и ее граждан… Московская церковь в Украине — это сеть кремлевской пропаганды и подрывных действий против украинской государственности… Возвращение Украины домой в Европу», — написал он.

Стоит отметить, что со стороны украинских националистов в последнее время усилились атаки на УПЦ, которая противопоставляется раскольникам и греко-католикам, которые якобы исполняют все нормы карантина.