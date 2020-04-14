По ее словам, обещание Зеленского свидетельствует об отсутствии государственной политики в науке и понимания науки в целом у высших должностных лиц. Сама постановка задачи, по ее мнению, абсолютно несерьезна и не соответствует масштабу государственного мышления, поскольку для разработки не были поставлены стратегические задачи, а для самого процесса не выделили средства.
«Представители Минздрава должны были обратиться к Национальной академии наук и Национальной медицинской академии наук с запросом, что ученые могут предложить для решения проблемы коронавирусной инфекции в Украине… Но они не знают и не интересуются… Это не Олимпиада, мы не можем натренироваться и взять высоту. Это наука и технологии… Или есть оборудование для реализации технологий, или нет», — сказала Мошинец.
Эксперт считает, что на Украине вряд ли кто-то возьмется за разработку вакцины в ожидании получить премию от президента хотя бы потому, что для этого нет мощностей.