Пандемия влияет на общественные настроения в Киргизии из-за «сопутствующего ущерба» в виде чрезвычайного положения. Дальнейшая судьба властей будет зависеть от того, с чем республика выйдет из карантина. Об этом рассказал гендиректор аналитического центра «Стратегия Восток — Запад» (Киргизия) Дмитрий Орлов в интервью изданию Украина.ру

Политаналитик Орлов из Киргизии: в борьбе с вирусом у нас не вышло баланса между кнутом и пряником © Sputnik / Жоомарт Ураимов

При этом Орлов отметил, что не каждая смена президента республики сопровождалась большим скандалом, поскольку ни Роза Отунбаева, ни Алмазбек Атамбаев не стали цепляться за должности и передали власть мирно.

В целом, по его мнению, пандемия не приведет к положительным изменениям в управлении страной, поскольку киргизское общество хочет жить при социализме, а элита хочет жить при капитализме.

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