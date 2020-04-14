«То есть все зависит от способности власти контролировать ситуацию, в том числе в экономике и социальной сфере. А поводов для её свержения в Кыргызстане с 1991 года — хоть отбавляй», — указал эксперт.
При этом Орлов отметил, что не каждая смена президента республики сопровождалась большим скандалом, поскольку ни Роза Отунбаева, ни Алмазбек Атамбаев не стали цепляться за должности и передали власть мирно.
В целом, по его мнению, пандемия не приведет к положительным изменениям в управлении страной, поскольку киргизское общество хочет жить при социализме, а элита хочет жить при капитализме.
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