На Украине с начала эпидемии зафиксировано 3372 случая коронавируса, 98 летальных, 119 пациентов выздоровели. Об этом 14 апреля сообщает Минздрав Украины в своем Telegram-канале

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк сообщении.

Наибольшее число больных зафиксировано в Киеве и Черновицкой области — 551 и 546 человека соответственно. Еще 332 и 280 случаев зафиксировано в Ивано-Франковской и Тернопольской областях. В Киевской области зафиксировано 224 случая. За 100 случаев перешли также Винницкая область, где заболели 200 человек, Кировоградская — 144 случая, Ровенская — 134, Львовская — 136, Житомирская — 112 и Черкасская — 105. В остальных регионах зафиксировано меньше 100 случаев.

По состоянию на утро 13 апреля в центральную лабораторию поступило 838 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 11 974 сообщения о подозрении на COVID-19.