«По состоянию на 09:00 14 апреля в Украине 3372 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 270 новых случаев», — говорится в сообщении.
Наибольшее число больных зафиксировано в Киеве и Черновицкой области — 551 и 546 человека соответственно. Еще 332 и 280 случаев зафиксировано в Ивано-Франковской и Тернопольской областях. В Киевской области зафиксировано 224 случая. За 100 случаев перешли также Винницкая область, где заболели 200 человек, Кировоградская — 144 случая, Ровенская — 134, Львовская — 136, Житомирская — 112 и Черкасская — 105. В остальных регионах зафиксировано меньше 100 случаев.
По состоянию на утро 13 апреля в центральную лабораторию поступило 838 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 11 974 сообщения о подозрении на COVID-19.