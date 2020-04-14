Схождение Благодатного огня ожидается в Великую субботу, 18 апреля, в иерусалимском храме Воскресения Господня, который еще называют Храмом Гроба Господня. Об этом 14 апреля сообщает Telegram-канал издания Украина.ру

Храм Гроба Господня в Иерусалиме закрыли из-за коронавируса © Фонд Андрея Первозванного | Фонд Андрея Первозванного | Перейти в фотобанк говорится в посте.

В этом году после схождения Огня его доставят к Яффским воротам Старого города Иерусалима. Затем представители посольств стран, празднующих православную Пасху, отвезут огонь в специальных лампадах в аэропорт Бен-Гурион, где в самолетах будут дожидаться делегаты их государств. Выходить на летное поле им будет нельзя, чтобы не попасть на карантин. Они получат Огонь и развезут его по своим странам.

По словам главы Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП, митрополита Нежинского и Прилуцкого Климента, на Украину из Израиля святыню привезет делегация Украинской православной церкви в тот же день, 18 апреля. Представители разных епархий из всех областей Украины приедут в аэропорт «Борисполь» и заберут Благодатный огонь для своих прихожан в храмы УПЦ.