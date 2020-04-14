«Ежегодно в этот день в Храме собираются тысячи паломников. Но не в этот раз. МИД Израиля заявил, что количество участников церемонии будет ограничено десятью представителями поместных церквей, паломников не будет. Разумеется, на весь мир будет вестись телевизионная трансляция с места событий», — говорится в посте.
В этом году после схождения Огня его доставят к Яффским воротам Старого города Иерусалима. Затем представители посольств стран, празднующих православную Пасху, отвезут огонь в специальных лампадах в аэропорт Бен-Гурион, где в самолетах будут дожидаться делегаты их государств. Выходить на летное поле им будет нельзя, чтобы не попасть на карантин. Они получат Огонь и развезут его по своим странам.
По словам главы Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП, митрополита Нежинского и Прилуцкого Климента, на Украину из Израиля святыню привезет делегация Украинской православной церкви в тот же день, 18 апреля. Представители разных епархий из всех областей Украины приедут в аэропорт «Борисполь» и заберут Благодатный огонь для своих прихожан в храмы УПЦ.