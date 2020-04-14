В некоторых аптеках в продаже появились быстрые тесты украинского производства для SARS-CoV-2. Фактически каждый может приобрести тест без рецепта врача и сделать его самостоятельно дома.
«Быстрый тест — это тест на определение антител, а не на выявление вируса. В зависимости от особенностей производства, он способен обнаружить антитела вируса в среднем после 4-7 дня инфицирования. Поэтому если результат отрицательный — это может создать ложную иллюзию, что все в порядке», — заявила она.
Супрун считает, что только врач может достоверно определить, когда человек уже заразился, но антител в крови пока нет, а, значит, тест проводить бессмысленно. Также она опасается, что после проведения тестов дома, люди будут их выбрасывать, не утилизируя специальным способом, что может привести к распространению заразы.
По ее мнению, правильнее было бы проводить тесты исключительно врачам, поскольку только они могут внести положительный случай в официальную статистику.