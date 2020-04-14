Неверно считать, будто бы Киргизии не уделялось должного внимания даже в советское время и что Союзный центр в принципе не собирался делать из нее нечто большее, чем дотационный регион. Об этом рассказал гендиректор аналитического центра «Стратегия Восток — Запад» (Киргизия) Дмитрий Орлов в интервью изданию Украина.ру

Политаналитик Орлов из Киргизии: в борьбе с вирусом у нас не вышло баланса между кнутом и пряником © Sputnik / Жоомарт Ураимов

По его словам, в Советской Киргизии на момент распада СССР были заводы, фабрики, колхозы и совхозы, которые давали Союзу 0,5% его ВВП, при этом Киргизская ССР больше потребляла, чем производила, как и все остальные республики, кроме РСФСР и Белорусской ССР.

«Киргизская СССР производила очень много разной продукции, в том числе и электродвигатели. Я до армии работал на заводе «Киргизэлектродвигатель», который поставлял продукцию в 36 стран мира. Я это помню очень хорошо», — уточнил Орлов.

Когда СССР распался, тогдашние правители Кыргызстана, вместо того чтобы перестроить промышленность на потребности республики, попросту её уничтожили, исходя из рекомендаций Всемирного банка, заключил собеседник издания.

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