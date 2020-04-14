Кофе не относится к теплым и горячим напиткам, которые полезно пить при простудных и вирусных заболеваниях. Об этом 14 апреля сообщается в статье на «Медик форум»

«Употребление кофе имеет ряд побочных эффектов. В частности, можно столкнуться с обезвоживанием организма. Дело в том, что кофе имеет мочегонный эффект, поэтому жидкость из организма будет выводиться быстрее. Еще один минус употребления кофе в том, что бодрящий эффект этого напитка может стимулировать перистальтику кишечника и стать причиной диареи», — говорится в сообщении. Эпидемия коронавируса: ученые сообщили хорошую новость для курильщиков © РИА Новости, Алессандро Рота | Перейти в фотобанк

Также отмечается, что обезвоживание и диарея могут ослабить организм. В связи с этим на борьбу с коронавирусной болезнью потребуется больше времени.

Кроме того, стоит учитывать и взаимодействие кофе с лекарствами, поскольку кофеин часто используется в медикаментах для более быстрого всасывания действующего вещества.