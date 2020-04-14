Президент США Дональд Трамп назвал темы, которые обсуждались в ходе последнего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным 12 апреля

Вопрос вооружений Трамп назвал важной частью разговора.

«Мы говорили о вооружениях, да. Это была важная часть разговора», — приводит слова Трампа РИА Новости.

Однако основной темой беседы, по его словам, стала Китайская народная республика.

«Я бы сказал, что в основном мы говорили о Китае, об их границах», — подчеркнул американский президент.

Тяжёлая нефть марки «коронавирус». О чем договорились лидеры нефтяного рынка © REUTERS, Todd Korol/File Photo

«Мы обсуждали многие вещи, но в основном нефть, как вы понимаете. Они (Россия. — Ред.) очень помогли в стабилизации цен (на нефть), стабилизации количества баррелей, — сказал Трамп.

Стороны, по его словам, в незначительном объеме затронули и вопрос американской границы с Мексикой, так как данная страна играет важную роль в соглашении ОПЕК+.