Вопрос вооружений Трамп назвал важной частью разговора.
«Мы говорили о вооружениях, да. Это была важная часть разговора», — приводит слова Трампа РИА Новости.
Однако основной темой беседы, по его словам, стала Китайская народная республика.
«Я бы сказал, что в основном мы говорили о Китае, об их границах», — подчеркнул американский президент.
При этом Трамп также назвал основной темой обсуждения нефть и отметил большой вклад России в стабилизацию нефтяного рынка.
«Мы обсуждали многие вещи, но в основном нефть, как вы понимаете. Они (Россия. — Ред.) очень помогли в стабилизации цен (на нефть), стабилизации количества баррелей, — сказал Трамп.
Стороны, по его словам, в незначительном объеме затронули и вопрос американской границы с Мексикой, так как данная страна играет важную роль в соглашении ОПЕК+.