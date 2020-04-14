По его словам, 14 апреля утратит силу постановление о том, что в городах продуктовые рынки смогут работать, так как торговые площадки работали в антисанитарных условиях, местные власти игнорировали рекомендации Минздрава.
«С завтрашнего дня мое постановление, которое прописывало условия, как открываться рынкам, будет признано утратившим силу, и мы не будем в этом работать, здравого смысла нет», — сказал Ляшко вечером 13 апреля.
Чиновник пояснил, что разрешение на работу продовольственных рынков дали для того, чтобы не допустить резкого роста стоимости продуктов, однако цель не была достигнута.
По состоянию на утро 14 апреля на Украине выявлено 3102 зараженных COVID-19, 93 человека скончались, 97 вылечились.