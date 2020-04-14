Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сказал, что со вторника, 14 апреля, продуктовые рынки снова перестанут работать. Об этом он сообщил в эфире украинского ТВ

По его словам, 14 апреля утратит силу постановление о том, что в городах продуктовые рынки смогут работать, так как торговые площадки работали в антисанитарных условиях, местные власти игнорировали рекомендации Минздрава.

«С завтрашнего дня мое постановление, которое прописывало условия, как открываться рынкам, будет признано утратившим силу, и мы не будем в этом работать, здравого смысла нет», — сказал Ляшко вечером 13 апреля.

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По состоянию на утро 14 апреля на Украине выявлено 3102 зараженных COVID-19, 93 человека скончались, 97 вылечились.