Врач высшей категории Владимир Зайцев перечислил потенциально опасные места, где можно заразиться коронавирусом. Об этом 13 апреля сообщает aif.ru

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк По словам специалиста, такими местами являются аптеки, магазины, заправки.

Также существует риск заражения коронавирусной инфекцией во время прогулки с собакой и при выходе на улицу для выноса мусора.

При посещении аптек эксперт советует надевать маску и дополнительно обрабатывать нос противовирусной мазью. Рекомендуется выбрать для похода время, когда в аптечном пункте будет немного посетителей. Также стоит заранее ознакомиться с необходимыми лекарствами и подобрать аналоги, чтобы не создавать очередь в помещении. При входе в аптеку, а также при выходе из нее необходимо обработать руки антисептиком.

В магазин нужно ходить в маске. Перед тем как взять тележку или корзинку, следует обработать руки антисептиком. Покупать продукты рекомендуется сразу на несколько дней вперед. Желательно предварительно составить список продуктов для снижения времени пребывания в торговой точке.

По мнению врача, в магазин лучше отправлять одного и того же члена семьи. Также необходимо соблюдать осторожность с пакетами для фасовки — в частности, нельзя слюнявить пальцы при попытке раскрыть их.

Перед тем как заправлять машину, стоит обработать руки антисептиком. Лучшим способом с точки зрения безопасности является вариант полной бесконтактной заправки.

Вернувшись с прогулки с собакой, в первую очередь нужно обработать руки санитайзером. Затем следует помыть лапы питомцу, после чего тщательно промыть руки с мылом. После выноса мусора обязательно нужно помыть руки и обработать их антисептиком.