Исламское государство, продолжил эксперт (ИГИЛ, организация запрещена в РФ. — Ред.), выпустил специальную инструкцию для своих сторонников о том, как себя вести в ситуации с пандемией, которая основывается на уже известных хадисах (предании о словах и действиях пророка Мухаммада).
«Так, игиловские пропагандисты рекомендуют мыть руки, держать закрытыми емкости с водой, не покидать земли, если там уже вспыхнула эпидемия (терпеть, переносить, несмотря на угрозу смерти), а если собирались ехать в страну с пандемией, то отложить поездку», — пояснил Серенко.
В этих же инструкциях указано, что если джихадист умрет в результате коронавируса, то он автоматически станет шахидом, добавил специалист.
То есть смерть от эпидемии приравнивается к смерти на поле боя, что, в соответствии с мифологией джихада, гарантирует попадание в рай со всеми вытекающими отсюда позитивными последствиями, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.