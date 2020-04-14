Международные террористы на информационно-пропагандистском уровне рассматривают вирус COVID-19 как своего союзника и как ресурс, а не как проблему. Об этом рассказал руководитель российского Центра изучения афганской политики (ЦИАП) Андрей Серенко в интервью изданию Украина.ру

Политолог Серенко о том, как террористические организации действуют в условиях пандемии © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

«Так, игиловские пропагандисты рекомендуют мыть руки, держать закрытыми емкости с водой, не покидать земли, если там уже вспыхнула эпидемия (терпеть, переносить, несмотря на угрозу смерти), а если собирались ехать в страну с пандемией, то отложить поездку», — пояснил Серенко.

В этих же инструкциях указано, что если джихадист умрет в результате коронавируса, то он автоматически станет шахидом, добавил специалист.

То есть смерть от эпидемии приравнивается к смерти на поле боя, что, в соответствии с мифологией джихада, гарантирует попадание в рай со всеми вытекающими отсюда позитивными последствиями, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.